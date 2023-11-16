حالة مرضية شائعة قد تجعلك تتخيلين رؤية صراصير وثعابين

أثار رجلا بالغ من العمر 78 عاما الجدل بقيامه بالكشف عن رؤيته الدائمة لكلا من الصراصير والثعابين العملاقة، فهو يعاني من متلازمة تشارلز بونيه ، وهي حالة شائعة تسبب الهلوسة لدى الأشخاص ضعاف البصر.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل لم يكن لدى الرجل تاريخ من المشاكل النفسية، لكنه أخبر الأطباء أنه رأى العديد من الحشرات والثعابين تنمو في الحجم وتتضاعف أعدادها وتزحف عليه ويمكنه رؤيتها وهي تقوم بمحاولة خدش جلده بشدة ثم لتزيد هلوسته مما اضطره للقيام بالاتصال بخدمة لإبادة الآفات، والتي كان يعتقد أنها تغزو منزله.

وعلى الجانب الآخر قد تم تشخيص إصابة الرجل سابقا باضطرابات الرؤية، مما دفع الأطباء إلى استنتاج أن هلوساته قد كانت بسبب إصابته بمتلازمة "تشارلز بونيه".