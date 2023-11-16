جولة تفقدية لرئيس مدينة الغردقة لمشروع الحديقة المتكاملة

في إطار حرصه على متابعة التطورات البيئية والتنموية في المدينة، قاد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية صباح اليوم لمشروع الحديقة المتكاملة بشمال الأحياء، وذلك استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة للمشروعات التنموية بالمنطقة.

تمتد الحديقة على مساحة تبلغ 2200 متر مربع، تخدم مناطق هامة في المدينة مثل الفيروز، واللؤلؤة، والجوهرة، والنور. وقد هدفت إنشاء الحديقة المتكاملة إلى إضفاء لمسة بيئية جمالية على المنطقة، وتوفير مساحات خضراء مفتوحة للمواطنين للاستمتاع بأوقات الفراغ وتعزيز الروح المجتمعية.

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية التسارع في وتيرة العمل لضمان الانتهاء في الوقت المحدد، بهدف رفع مستوى الجاذبية البصرية للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وكان يرافقه المهندس ولاء جاد، من قسم المشروعات في المدينة، والسادة خير عبد الخالق وحسن علي، ممثلين عن إدارة حي شمال.

وخلال الجولة، أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع وتكثيف الجهود لضمان تسليمه في الوقت المناسب، معربًا عن أمله في أن يسهم المشروع في تعزيز جاذبية المدينة وتحقيق فوائد إيجابية للمجتمع المحلي.