عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مدينة الغردقة لمشروع الحديقة المتكاملة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار حرصه على متابعة التطورات البيئية والتنموية في المدينة، قاد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية صباح اليوم لمشروع الحديقة المتكاملة بشمال الأحياء، وذلك استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة للمشروعات التنموية بالمنطقة.

 

تمتد الحديقة على مساحة تبلغ 2200 متر مربع، تخدم مناطق هامة في المدينة مثل الفيروز، واللؤلؤة، والجوهرة، والنور. وقد هدفت إنشاء الحديقة المتكاملة إلى إضفاء لمسة بيئية جمالية على المنطقة، وتوفير مساحات خضراء مفتوحة للمواطنين للاستمتاع بأوقات الفراغ وتعزيز الروح المجتمعية.

 

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية التسارع في وتيرة العمل لضمان الانتهاء في الوقت المحدد، بهدف رفع مستوى الجاذبية البصرية للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. 

وكان يرافقه المهندس ولاء جاد، من قسم المشروعات في المدينة، والسادة خير عبد الخالق وحسن علي، ممثلين عن إدارة حي شمال.

 

وخلال الجولة، أكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع وتكثيف الجهود لضمان تسليمه في الوقت المناسب، معربًا عن أمله في أن يسهم المشروع في تعزيز جاذبية المدينة وتحقيق فوائد إيجابية للمجتمع المحلي.

البحر الأحمر الغردقة رأس غارب محافظات اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لبيراميدز

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق مدينة سفاجا

لجان ضبط الأسعار تواصل حملات التفتيش على المحال التجارية في أسواق سفاجا

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المشروعات الخدمية

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات

حملة تفتيشية مكبرة بمرسى علم لضبط الأسواق والأسعار

تسليم وحدات سكنية في منطقة الصحراوية برأس غارب بالبحر الأحمر

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في مركز شباب مبارك بالقصير

مشروع رعاية أطفال التوحد يحقق نجاحًا باهرًا في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

كسر حاجز الـ 2600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار الحملات الدعائية للمرشحين

مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بعد عملية إطلاق النار.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية شمال شرق القدس

الجامعة العربية تثمن جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات والاحتياجات الطارئة لغزة

إيران تتبرأ من وكلائها.. عبداللهيان: الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية تتصرف بنفسها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ