خبير: العملية العسكرية لإسرائيل تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

قال أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن العملية العسكرية لإسرائيل تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السمان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن عمليات الاقتحام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تبدأ أولا بتمهيد من قبل أمريكا والبيت الأبيض، وهو ما حدث في اقتحام مستشفى الشفاء في غزة بعد إعلان البيت الأبيض أن عناصر حماس يتواجدون في المستشفى، بالإضافة إلى وجود أسلحة مع هذه العناصر.

وشدد على أنه لا حلول للأزمة الحالية إلا بتغير الموقف الأمريكي واتباع النصائح المصرية بشأن ضرورة وقف فورى للنار في غزة، مؤكدا أهمية فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا شروط للمدنيين في غزة.