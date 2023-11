تعرف على المرشحين لجوائز الجرامي العالمية في دورتها 66

تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، خصوصاً ألبوم أغاني الفيلم السينمائي "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.

الحفل المنتظر سيقام في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+.

الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 ، وفيما يلي القائمة الكاملة لنجوم وأعمال وارنر ميوزك المرشحين لجوائز الجرامي:

ألبوم العام :

THE AGE OF PLEASURE

Janelle Monáe

تسجيل العام :

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish

أغنية العام :

DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM)

Dua Lipa

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish

أفصل فنان صاعد :

Fred again..

أفضل أداء بوب منفرد :

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish

أفضل ألبوم بوب غنائي :

Chemistry

Kelly Clarkson

SUBTRACT

Ed Sheeran

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية :

RUMBLE

Skrillex, Fred again.. & Flowdan

أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية :

ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022)

Fred again..

QUEST FOR FIRE

Skrillex

أفضل ألبوم روك :

THIS IS WHY

Paramore

أفضل أداء موسيقي Alternative :

THIS IS WHY

Paramore

أفضل ألبوم R&B معاصر :

THE AGE OF PLEASURE

Janelle Monáe

أفضل أداء لحن راب :

SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD

Burna Boy featuring 21 Savage

أفضل أغنية راب :

BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM)

Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

JUST WANNA ROCK

Lil Uzi Vert

أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة :

THANK GOD I DO

Lauren Daigle

أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر :

LAUREN DAIGLE

Lauren Daigle

أفضل أداء موسيقي عالمي :

ALONE

Burna Boy

أفضل أداء موسيقي أفريقي :

CITY BOYS

Burna Boy

أفضل ألبوم موسيقي عالمي :

I TOLD THEM…

Burna Boy

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية :

AURORA

Daisy Jones & The Six

BARBIE THE ALBUM

Various Artists

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي :

BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa

I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

أفضل فيديو كليب :

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]

Billie Eilish

بالإضافة إلى ما سبق، هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.