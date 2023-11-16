تعرف على المرشحين لجوائز الجرامي العالمية في دورتها 66

تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، خصوصاً ألبوم أغاني الفيلم السينمائي "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.
الحفل المنتظر سيقام في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+.
الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 ، وفيما يلي القائمة الكاملة لنجوم وأعمال وارنر ميوزك المرشحين لجوائز الجرامي:
ألبوم العام :
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe
تسجيل العام :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish
أغنية العام :
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM)
Dua Lipa
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish
أفصل فنان صاعد :
Fred again..
أفضل أداء بوب منفرد :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish
أفضل ألبوم بوب غنائي :
Chemistry
Kelly Clarkson
SUBTRACT
Ed Sheeran
أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية :
RUMBLE
Skrillex, Fred again.. & Flowdan
أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية :
ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022)
Fred again..
QUEST FOR FIRE
Skrillex
أفضل ألبوم روك :
THIS IS WHY
Paramore
أفضل أداء موسيقي Alternative :
THIS IS WHY
Paramore
أفضل ألبوم R&B معاصر :
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe
أفضل أداء لحن راب :
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD
Burna Boy featuring 21 Savage
أفضل أغنية راب :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM)
Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
JUST WANNA ROCK
Lil Uzi Vert
أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة :
THANK GOD I DO
Lauren Daigle
أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر :
LAUREN DAIGLE
Lauren Daigle
أفضل أداء موسيقي عالمي :
ALONE
Burna Boy
أفضل أداء موسيقي أفريقي :
CITY BOYS
Burna Boy
أفضل ألبوم موسيقي عالمي :
I TOLD THEM…
Burna Boy
أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية :
AURORA
Daisy Jones & The Six
BARBIE THE ALBUM
Various Artists
أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa
I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish
أفضل فيديو كليب :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish
بالإضافة إلى ما سبق، هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.