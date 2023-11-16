عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على المرشحين لجوائز الجرامي العالمية في دورتها 66

صدى البلد

تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، خصوصاً ألبوم أغاني الفيلم السينمائي "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.

 

الحفل المنتظر سيقام في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+.

الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 ، وفيما يلي القائمة الكاملة لنجوم وأعمال وارنر ميوزك المرشحين لجوائز الجرامي:

ألبوم العام :
THE AGE OF PLEASURE
Janelle Monáe

تسجيل العام :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

أغنية العام :
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) 
Dua Lipa

WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

أفصل فنان صاعد :
Fred again..

أفضل أداء بوب منفرد :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”]
Billie Eilish

أفضل ألبوم بوب غنائي :
Chemistry
Kelly Clarkson

SUBTRACT 
Ed Sheeran

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية :
RUMBLE
Skrillex, Fred again.. & Flowdan

أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية :
ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022) 
Fred again..

QUEST FOR FIRE 
Skrillex

أفضل ألبوم روك :
THIS IS WHY
Paramore

أفضل أداء موسيقي Alternative :
THIS IS WHY 
Paramore

أفضل ألبوم R&B معاصر :
THE AGE OF PLEASURE 
Janelle Monáe

أفضل أداء لحن راب :
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD 
Burna Boy featuring 21 Savage

أفضل أغنية راب :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) 
Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

JUST WANNA ROCK 
Lil Uzi Vert

أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة :
THANK GOD I DO
Lauren Daigle

أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر :
LAUREN DAIGLE
Lauren Daigle

أفضل أداء موسيقي عالمي :
ALONE
Burna Boy

أفضل أداء موسيقي أفريقي :
CITY BOYS
Burna Boy

أفضل ألبوم موسيقي عالمي :
I TOLD THEM…
Burna Boy

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية :
AURORA
Daisy Jones & The Six

BARBIE THE ALBUM
Various Artists

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي :
BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua
DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa
I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

أفضل فيديو كليب :
WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] 
Billie Eilish

بالإضافة إلى ما سبق، هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.

BARBIE THE ALBUM Aqua Sheeran ROC ram 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أول رد من جامعة الزقازيق بشأن واقعة النصب على طلاب كلية العلوم

الوزراء يعتمد إجراءات الإصدار الجديد من السندات اليابانية

عام ينتهي بأزماته.. مفاجأة جديدة حول موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي

مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد بسيناء

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

صحف السعودية|المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بـ اعتماد هدنة إنسانية في غزة.. إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ