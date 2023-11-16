محافظ البحر الأحمر: تسليم 137 شقة لمستحقيها بـ حلايب وأبو رماد

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي انه تم تسليم ١٣٧ وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادى ، منها ٩٣ وحدة سكنية بمدينة حلايب ، و ٤٤ وحدة بقرية ابو رماد على مستحقيها طبقا للضوابط والشروط القانونية .

كلف محافظ البحر الأحمر ، رئيس مدينة حلايب محمد البنا ، بتسليم الوحدات لمواطنى مدينة حلايب وقرية ابو رماد بالقرعة العلنية بالوحدة المحلية لمدينة حلايب .

وأوضح البنا ان عدد الوحدات ٩٣ وحدة سكنية منهم عدد٥ وحدات بمساحة ٥١م٢ وعدد المستحقين طبقا للضوابط والشروط عددهم ٧٦ مواطن بمدينة حلايب ، بينما بلغ عدد الوحدات بقرية ابو رماد ٤٦ وحدة سكنية وعدد المستحقين طبقا للضوابط والشروط ٤٤ مواطن ، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للوحدات المتبقية للراغبين فى الحصول عليها بمجرد الانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين .

جاء ذلك من خلال اللجنة المشكلة عن طريق الوحدة المحلية لمدينة حلايب لإجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين ، حيث تم الإعلان عن إجراء القرعة العلنية بأبو رماد يوم الاثنين الموافق ١٦ اكتوبر ٢٠٢٣ ، وبمدينة حلايب يوم الخميس الموافق ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ م. وتم الإعلان بكشف توزيع الوحدات طبقا للقرعة بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية محدد بها ميعاد التوريد والاستلام .