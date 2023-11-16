وزيري يستعرض تاريخ معرض رمسيس وذهب الفراعنة

استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تاريخ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ بدءه في أولي محطاته بمدينة هيوستن وحتى وصوله لآخر محطاته بمتحف استراليا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزيري أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده صباح اليوم بمتحف استراليا بمدينة سيدني بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعرض رمسيس وذهب الفراعنه.

حرص على إطلاع الحضور على آخر الاكتشافات الأثرية المصرية ولاسيما نتاج حفائر البعثة الأثرية المصرية بسقارة.

دعا الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الشعب الاسترالي لزيارة مصر للتعرف عن قرب عن الملك رمسيس الثاني وما خلفه من آثار عظيمة منتشرة بكل أنحاء مصر شمالا وجنوبا ما بين الأقصر وأسوان وابو سمبل وسوهاج وصان الحجر.