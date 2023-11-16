المصريين الأحرار يشارك في اجتماع حملة الرئيس السيسي والجاليات بالخارج

شارك حزب المصريين الأحرار اجتماع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع قيادات الجاليات المصرية من المصريين في الخارج.

وحضر ممثل عن الحزب أحمد على حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول الحزب بقطاع الخليج، وذلك للتنسيق بشأن فترة الدعاية ومتابعة مجريات التصويت.

وتحدث خلال الاجتماع المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومدير الحملة وعدداً من قيادات المصريين بالخارج.

وقال أحمد علي حسن، إن الحزب وكافة المصريين بالخارج تتضافر جهودهم لدعم مسار الاستحقاق الدستوري ودعم مرشحنا الرئاسي وفق التنسيق مع القيادة المركزية للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل.

وأضاف علي ، أن أمانة الحزب لشؤون المصريين بالخارج أطلقت فورم لحصر كافة الناخبين والفاعلين منذ إطلاق الحملة وسلمت للمكتب الفني.

وأوضح مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار ، أنه يعمل علي حشد وحث الجميع للمشاركة وسوف يساهم في توفير سبُل الراحة من نقل وما شابه من الأمور اللوجستية خلال عملية الاقتراع بالسعودية، بالإضافة لجاهزية غرفة عمليات بالخليج تتواصل علي مدار الساعة مع قيادة الحزب بالقاهرة .

وشدد علي أن الاصطفاف الوطني والنزول للاقتراع واستكمال الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة البناء واجب وطنى يستوجب تضافر جهود كل المصريين علي أرض الوطن وخارجه القطر مع هذا الاستحقاق بالغ الأهمية.

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