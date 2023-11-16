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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة توسعة كوبري مزلقان القاصد بطنطا.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

 

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة الأعمال الجارية لتوسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش بطول 35 مترا وعرض 12م، ووجه المحافظ خلال الجولة بإزالة أي معوقات متعارضة مع أعمال التوسعة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعة أتت بعد الانتهاء من تطوير مزلقان القاصد لتيسير حركة السيارات والمواطنين في العبور عبر المزلقان بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان بطول ٣٥ مترا وبعرض ١٢ مترا تقريبا.

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الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات تطوير تشهدها المنطقة أولها تطوير وتوسعه مزلقان القاصد، تطوير وتوسعه مدخل طريق المحلة طنطا وتطوير طريق المحلة طنطا.

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تطوير ورفع كفاءة تحسين الصورة البصرية طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي رئيس جامعة طنطا دكتور طارق رحمى

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