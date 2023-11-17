نجم الزمالك السابق: محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم المصرية.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، وهو لاعب لا يحب الحديث ولكنه دائما يرد فى الملعب فقط".

وأضاف: "كنت محظوظا لمزاملة محمد صلاح فى الملعب مع منتخب مصر فهو لاعب مميز خارج وداخل الملعب".

وكان منتخب مصر انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.