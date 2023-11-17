أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نقل الطفل الفلسطيني عبدالله للعلاج بمعهد ناصر

اخبار مصر… أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الصحة: نقل الطفل الفلسطيني عبدالله لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبد الله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فتح باب التصالح.. الحكومة: فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد بسيناء

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن.

هيئة المحطات النووية تعلن إرجاء الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة تضامنا مع فلسطين

قررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتنسيق مع هيئة المواد النووية إرجاء الاحتفال بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية والذي كان من المقرر له يوم 21 نوفمبر 2023، وذلك لحين إستقرار الأوضاع بالمنطقة.

مصر للطيران توقع اتفاق Panasonic لتشغيل نظام Astrova على طائراتها الجديدة A350-900

قامت شركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات

(Panasonic Avionics Corporation)

الشركة الرائدة عالميا في توريد أنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات (IFEC) بتوقيع اتفاقًا مع شركة مصر للطيران لتشغيل برنامج "Astrova" الذي يعد ثورة في مجال الطيران على طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900.

البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 27 كاهنًا للخدمة في الإسكندرية وأمريكا وأفريقيا

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بسيامة 27 كاهنًا جديدًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني للخدمة بكنائس الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

علاج وفحص 3200 رأس ماشية لـ2009 من صغار المربين بقنا

أطلقت وزرارة الزراعة قافلة قافلة بيطرية في قنا من يوم 12 /11/ 2023 حتي 16 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي قنا لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

حملة السيسي الانتخابية: قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.

6 علامات.. أعراض الإصابة بفيروس B

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي للمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية اكتشاف الشخص الإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق ظهور مجموعة الأعراض تتمثل في التالي.

طفل فلسطيني مصاب يروي لحظات مؤلمة ويبكي لفقد قدمه

بكلمات يملؤها الحزن الممزوج بالتحدي والإصرار على ميل للحق روي أطفال فلسطين للذي يتلقون العلاج في مصر نتيجة إصابتهم في غزو الاحتلال لغزة ومدي الدولة الفلسطينية.

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

كشف خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 17 نوفمبر، وحددت موعد ذروة التقلبات الجوية، وناشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين

عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.