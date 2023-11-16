مصر للطيران توقع اتفاق Panasonic لتشغيل نظام Astrova على طائراتها الجديدة A350-900

قامت شركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات

(Panasonic Avionics Corporation)

الشركة الرائدة عالميا في توريد أنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات (IFEC) بتوقيع اتفاقًا مع شركة مصر للطيران لتشغيل برنامج "Astrova" الذي يعد ثورة في مجال الطيران على طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900.

وبتنفيذ هذا الاتفاق، تصبح شركة مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تختار نظام "Astrova"، حيث سيتم تطبيقه فى درجة رجال الأعمال بشاشات OLED بمقاس 19 بوصة، وعلي الدرجة الاقتصادية بشاشات مقاس 12 بوصة، كما سيتم تشغيل خدمات الإتصال التابعة لباناسونيك علي جميع الطائرات من طراز A350 التابعة للشركة.

يعيد "Astrova" من أنظمة الترفيه على متن الطائرة ويعزز من فرص الشركات الجوية للتفاعل مع ركابها، حيث سيخلق تجربة استثنائية لركاب مصر للطيران من خلال شاشات تتمتع بأفضل جودة عرض بأعلى درجات الوضوح، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة يمكن الوصول إليه من خلال تقنية بلوتوث من باناسونيك ، إضافةً إلى أنه سوف يتمكن الركاب من الحصول على تيار كهربائى مستمر يصل إلى 100 وات مباشرة من خلال USB-C في مقعدهم بما يتيح القدرة على شحن سريع لجميع أجهزة الهواتف الذكية وحوالي 90 % من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم.

ويتميز برنامج "Astrova" الجديد لأنظمة الترفيه على متن الطائرة أيضًا بإضاءة LED قابلة للبرمجة ستعزز تجربة المسافرين على رحلات مصر للطيران.

وفى هذا السياق أعرب السيد كين سين، الرئيس التنفيذي لشركة Panasonic لأنظمة الترفيه و الإتصالات علي متن الطائرات عن سعادته لإطلاق "Astrova" في السوق الأفريقية مع شركة مصر للطيران، مؤكدًا على عمق العلاقات التجارية بين الشركتين، وأشار سين إلي أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق ثورة تكنولوجية على متن الطائرات وتمكين شركات الطيران من التفاعل الإيجابي مع ركابها، حيث أن شركة باناسونيك واثقة من الحلول والنتائج التي ستدعم تجربة الركاب على متن طائرات مصر للطيران وعملائها.

ومن جانبه صرح المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أننا نبحث دائمًا عن حلول لكيفية تطوير تجربة الطيران لدينا لتكون رحلة مميزة وأكثر رفاهية ، وأن شركة باناسونيك لديها خبرة كبيرة فى وسائل الترفيه والحلول المبتكرة، مضيفاً أن مصر للطيران تسعى دائمًا إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات على متن أسطولها الجوى وتقديم أفضل خدمة لعملائها، وستقدم شاشات الدرجة الإقتصادية تجربة نظام عالي الأداء لركاب مصر للطيران مع تجربة سينمائية شاملة ومتقدمة باستخدام أحدث تقنيات الشاشات بدقة 4K ، وسعة تخزين أعلى، بالإضافة إلى شواحن USB-A و USB-C، كما سيتمكن الركاب الذين يرغبون في الإتصال بأصدقائهم وعائلاتهم ووسائل التواصل الإجتماعي خلال رحلتهم من استخدام خدمات الإتصال علي متن الرحلات الجوية لباناسونيك على مستوى العالم، والتي لديها مجموعة من تطبيقات الإتصال عالية السرعة عبر 99.9 % على جميع الرحلات.