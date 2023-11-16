المحطات : إرجاء الاحتفال بالعيد النووي الثالث تضامنا مع فلسطين

قررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتنسيق مع هيئة المواد النووية إرجاء الاحتفال بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية والذي كان من المقرر له يوم 21 نوفمبر 2023، وذلك لحين إستقرار الأوضاع بالمنطقة.



كما قررت الهيئة تنظيم حملة تبرع بالدم من قبل العاملين بالهيئة.



وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد أعلن عن الفعالية الهندسية التي تنظمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل لتتزامن مع عيد الطاقة النووية الثالث.



وقد وصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر الماضي على الرصيف البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع

ومن الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.



فلهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مسار تنفيذ المشروع سجل زاخر من الإنجازات المتتالية والمتعاقبة ويعاهد العاملون فيها الشعب المصري والقيادة السياسية للبلاد على بذل أقصي جهد لتحقيق الحلم النووي المصري السلمي.