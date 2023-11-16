6 علامات.. أعراض الإصابة بفيروس B

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي للمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية اكتشاف الشخص الإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق ظهور مجموعة الأعراض تتمثل في التالي.

القيء

الإجهاد الشديد

اصفرار البشرة والعيون

الم في البطن

البول الداكن

الغثيان

جدير بالذكر أن الدول المصرية نجحت في القضاء علي التهاب الكبدي سي من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت أكثر مسح في التاريخ للمواطنين والتي نتج عنه اكتشاف الحالات وعلاجها بالمجان عن طريق المراكز الصحية المتخصصة.

ونالت الدولة المصرية أشادات عالمية بصفتها اول دول في العالم تستطيع القضاء علي فيروس سي عن طريق شهادة من منظمة الصحة العالمية كنوع من الاعتراف الدولي بذلك.