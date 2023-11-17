ضربات صاروخية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صفارات الإنذار الصاروخية في المستوطنات المحيطة بغزة.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل فإن تلك المستوطنات فارغة إلى حد كبير منذ أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أنه لا توجد تقارير فورية حتى الآن عن أضرار أو إصابات جراء الضربات الصاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر فلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي، أن هناك انفراجة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة وتنفيذها لكن صعوبة التواصل في غزة أخر الإعلان.

وقال المصدر إن القوات الإسرائيلية ستبقى في أماكن تمركزها الحالية ولن يكون هناك إعادة انتشار، مشيرًا إلى وجود توافق بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية تبادل الأسرى، وأن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين ستتم على 3 مراحل.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن إسرائيل وافقت على وصول جزء من المساعدات الغذائية إلى شمال غزة لكنها لم توافق على وصول المحروقات إلى غزة.