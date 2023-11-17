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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2421 مبايعة بقيمة 9.32 مليار درهم منها 492 مبايعة للأراضي بقيمة 4.78 مليار درهم و1929 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 142 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 82.24 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 143.5 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50.7 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 288 مبايعة بقيمة 276.54 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 290.56 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 413.81 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.41 مليار درهم منها 66 رهن أراض بقيمة 143.76 مليون درهم و500 رهن فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 108 مليون درهم.

منطقة الوصل

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 143 هبة بقيمة 706.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 103.4 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 65.12 مليون درهم.

دبي تصرفات عقارات دبي حدائق الشيخ محمد بن راشد شقق فيلل

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