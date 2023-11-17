في جريمة قـتل.. مصرع خامس صحفي بالمكسيك خلال 2023

عثر على مصور صحفي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المكسيكية، التي تشتهر بالعنف، مقتولاً بالرصاص، في مقعد سائق السيارة، وهي خامس جريمة قتل لصحفي في المكسيك حتى الآن منذ بداية عام 2023.

وقالت صحيفة هيرالدو دي خواريز، التي كان يعمل بها، إنه تم العثور على مصور الأخبار ميتا في سيارة سجلها لاستخدامها في العمل في تطبيق لطلب سيارات الأجرة.

وفي المكسيك، يعمل العديد من الصحفيين خارج المهنة لدفع الفواتير.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم العثور على هاتفه في مكان الحادث.

وقال كارلوس مانويل سالاس، المدعي العام في ولاية تشيهواهوا الحدودية الشمالية، إن السلطات تحقق فيما إذا كان لدى المصور أجرة في ذلك الوقت، وما إذا كان القتل مرتبطًا بعمله كمصور.

وقال سالاس إن المحققين لم يستبعدوا احتمال أن يكون المصور قد قُتل بسبب عمله كصحفي. متابعا: “الصحفي هو صحفي 24 ساعة في اليوم، سواء كان يعمل في شيء آخر أم لا”.

ووجهت لجنة حماية الصحفيين نداء عاجلا للسلطات للتحقيق في جريمة القتل.

ويشار إلى أن عصابات المخدرات ومعاركها هيمنت على النفوذ في سيوداد خواريز منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وغالبًا ما تعترض العصابات على نشر صور ضحاياها أو أنشطتها.