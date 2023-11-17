عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في جريمة قـتل.. مصرع خامس صحفي بالمكسيك خلال 2023

صدى البلد

عثر على مصور صحفي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المكسيكية، التي تشتهر بالعنف، مقتولاً بالرصاص، في مقعد سائق السيارة، وهي خامس جريمة قتل لصحفي في المكسيك حتى الآن منذ بداية عام 2023.

وقالت صحيفة هيرالدو دي خواريز، التي كان يعمل بها، إنه تم العثور على مصور الأخبار ميتا في سيارة سجلها لاستخدامها في العمل في تطبيق لطلب سيارات الأجرة.

وفي المكسيك، يعمل العديد من الصحفيين خارج المهنة لدفع الفواتير.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم العثور على هاتفه في مكان الحادث.

وقال كارلوس مانويل سالاس، المدعي العام في ولاية تشيهواهوا الحدودية الشمالية، إن السلطات تحقق فيما إذا كان لدى المصور أجرة في ذلك الوقت، وما إذا كان القتل مرتبطًا بعمله كمصور.

وقال سالاس إن المحققين لم يستبعدوا احتمال أن يكون المصور قد قُتل بسبب عمله كصحفي. متابعا: “الصحفي هو صحفي 24 ساعة في اليوم، سواء كان يعمل في شيء آخر أم لا”.

ووجهت لجنة حماية الصحفيين نداء عاجلا للسلطات للتحقيق في جريمة القتل.

ويشار إلى أن عصابات المخدرات ومعاركها هيمنت على النفوذ في سيوداد خواريز منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وغالبًا ما تعترض العصابات على نشر صور ضحاياها أو أنشطتها.

المكسيك مقتل صحفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني: قطاع غزة يشهد قتلا جماعيا بروح الانتقام

الاحتلال يقصف مركزا للجيش اللبناني.. تطور خطير في حرب إسرائيل وحزب الله

حملة السيسي الانتخابية تعلن رقم الحساب الرسمي لها محليا ودوليا

هل يغفر الله لي الصلاة الفائتة.. وماذا يفعل من تركها لسنوات طويلة؟

المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية

تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية.. رد قاس من حماس على جوزيب بوريل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ