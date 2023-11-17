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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 هجمات بطائرات بدون طيار تستهدف قواعد أمريكية في العراق وسوريا

صدى البلد

تم شن ثلاث هجمات منفصلة على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لوكالة أسوشيتد برس.

تم تنفيذ الهجمات من قبل مسلحين باستخدام طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد، مما أدى إلى إصابة جندي أمريكي. 

رغم أن المسؤولين لم ينسبوا صراحة المسؤولية عن الهجمات، إلا أن هذه الحوادث تمثل تصعيدا في الأعمال العدائية في أعقاب الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة في 17 أكتوبر، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا وأثار احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة.

 

تصاعدت التوترات منذ أن أصدرت الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، تحذيرات للجماعات المسلحة، وحثتها على وقف الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقا وأكثر شمولا.

 

ومع هذه الهجمات الأخيرة، وصل إجمالي عدد الحوادث التي استهدفت القواعد الأمريكية وقواعد التحالف إلى 60 حادثًا على الأقل منذ 17 أكتوبر. وأفاد البنتاجون أن 59 من أفراد الخدمة أصيبوا بجروح، جميعها وصفت بأنها طفيفة.

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