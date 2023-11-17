مؤسسة أبو العينين على رأسها..مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية | صور

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مؤسسة أبو العينين، اليوم الجمعة، عدداً من المؤتمرات الحاشدة بمحافظات الإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، لدعم و تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لإستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز ".

فقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كلاً من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية و كذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقادة الرأي بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.

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