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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العدوي:السيسي كان مهتما بإعادة هيكلة قطاع الصحة وخفض معدلات انتشار الأمراض |فيديو

العدوي
العدوي

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا.

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المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كان هناك جلسات نقاشية متعددة، وكان يسود هذه الجلسات الهدوء وقدر كبير من الإنصات من المسئول الأول عالي جيد وكان يسمع الفني والمتخصص ثم يصدم من أمامه أنه لديه معلومات دقيقة تتم عن دراسة، فكانت الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وانصات جيد جدًا، وكان يدخل في أدق التفاصيل مما يعكس اهتمامه بالموضوع ورغبتك الحقيقية في إدارة الموضوع بطريقة محكمة والوصول إلى النجاح فيه، وكان ذلك ما يطمئن المسئول لأن لا يوجد فجوة مع الرئيس فكان يعطي أذن صاغية ومناقشة وإعطاء القرار طبقًا للمعيطات المطروحة".

 

وأضاف:"كان قطاع الصحة بأكمله يحتاج لإعادة هيكلة وكان ذلك في ذهن الرئيس وأنه لابد أن يتمتع المصريين بنظام صحي، وكانت الإمكانيات محدودة في 2014 وكان يردد أنه لا يجب أن نغفل ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي الموجود وكان محور اهتمامه توفير احتياجات العاملين في القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى وخفض معدلات انتشار الأمراض".

 

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

العدوى عادل العدوي الرئيس السيسي

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