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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن المعارضة الوطنية جزء من النظام، وأكبر دليل على ذلك الحوار الوطنى، حيث كانت المعارضة حاضرة بكل قوة.
 

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المستشار محمود فوزي: إعلان رؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قريبًا


وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،  أن المعارضة تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار، وتطرح الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة وأن لهم يد فى البناء.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية عندما تنتهى ستعود الأحزاب لممارسة دورها، ومرشحنا عابر للأحزاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين، وسعداء بكل تأييد حزبي وشعبي لمرشحنا.

وأوضح رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "لدينا من مقومات النجاح فى الفترة الماضية؛ ما يجعلنا مؤهلين لانطلاقة اقتصادية قوية، حيث أننا معتمدون على القطاع الخاص والتصنيع، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والقادم ثماره أيسر وأسهل".

ونوه بأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور ، والرئيس يحتفي دائمًا باستقلال القضاء المصري.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للإعلام باعتباره أداة تكوين الوعي، مشيرًا إلى أن الإعلام كان يمر بفوضى وكان من المهم إعادة تنظيم أموره، وكلما زاد استقرار الدولة والبعد عن الإجراءات الاستثنائية؛ كلما تحسن الوضع.

وواصل: "لا يمكن خروج الدولة تمامًا من المشهد الإعلامي، وهناك إعلام خاص، واستقرار الإعلام لا يغيب عن مرشحنا، ودور الإعلام مهم وتنويري وتوعوي؛ لإعادة تشكيل وعي المواطنين.. وطالما فيه وعي؛ فالوطن في أمان.. والإعلام له دور بالنسبة للجبهة الداخلية.. الإعلام له دور اجتماعي وتنويري مهم".

محمود فوزى استقلال القضاء استقرار الدولة الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي

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