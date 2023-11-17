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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار محمود فوزي: إعلان رؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قريبًا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عابر للأحزاب، وهو على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين.

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية سيتم الإعلان عنها قريبًا بشكل تفصيلي، تنقسم إلى محاور اقتصادية وسياسية واجتماعيه، ولدينا ما يؤهلنا لانطلاقة اقتصادية، فالجزء الصعب في الأصعب في الإصلاح الاقتصادي، قد مر وانتهى، ونعتمد على القطاع الخاص والتصنيع والزراعة بشكل أساسي.

وواصل:" القادم بالنسبة للاقتصاد، المفروض أن تكون ثماره أيسر وأسهل، والرؤية ستحدد الأهداف، وسيتم الوصول لها بمشروعات وتدابير، وهذه الأهداف لن تصل إلى درجة التفصيل للإعلان عن مشروع أو إجراء بعينه".

محمود فوزى إجراءات الإصلاح الاقتصادي إجراءات الإصلاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحملة الانتخابية

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