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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع المتهم بالاعتداء على طالبة وآخر بدار السلام

المتهم
المتهم

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بالتعدي علي طالبة وآخر بسبب خلافات سابقة؛ وذلك عقب فضح أمره بتداول منشور بمقطعى فيديو على موقع "فيس بوك" بالواقعة .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام من طالبة، وعامل مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم مقيمان بدائرة القسم قررا بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعدي على طالبة النيابة العامة فيس بوك

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