قوات الاحتلال تعلن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية في منطقة مخيم الشابورة

أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عن تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديداً بين العاشرة صباحاً (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية في منطقة مخيم الشابورة قرب رفح بجنوبي قطاع غزة.

كما وجه ادرعي عبر صفحته علي منصة اكس طلبا للسكان الفلسطينين قائلا : سكان أحياء جباليا والدرج والتفاح والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل عاجل لان بقائكم هناك خطير.

كان مصدر طبي قد صرح إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وأشار المصدر الي سقوط 6 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".

وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا لضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذرا من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و 60 ألف مريض بالسكري.