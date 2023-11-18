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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الشباب.. الاوكسا تعلن عن الأسماء المرشحة لجائزة الأفضل رياضيا

صدى البلد

تعلن اتحادية الكونفدرالية الرياضية الافريقية الاوكسا برئاسة الدكتور احمد ناصر رئيس الاتحاد يوم الأثنين القادم ٢٠ نوفمبر الجارى عن الاسماء المرشحين لنيل جائزه الاوكسا لأفضل رياضي داخل القارة الافريقية والتي تتضمن اندية ومنتخبات ونجوم عالميين وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

ومن المنتظر ان يشهد المؤتمر حضور كوكبة من الرياضيين في مصر وذلك لتكريمهم على الدور الكبير الذى حققوه الفترة الماضية .

كما تقام الجمعية العمومية لإتحاديه الكونفدرالية الافريقية الاوكسا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 الى 26 نوفمبر 2023 ليتم الاعلان ايضا عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد النسخة الثانية.

ومن جانبه ابدى اللواء احمد ناصر رئيس الاتحادية الكونفدرالية الرياضية الافريقية الاوكسا سعادته  بالتعاون المثمر بين الاتحاد الاوكسا والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشيرا إن الوزارة لم تبخل بأى دعم سواء مادى او معنوى فى الفترة الماضية .


وأضاف ناصر أن "الوصول لهذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، لكنها نتيجة عمل شاق من كل المنظومة، ونأمل أن نحقق فى الفترة المقبلة ميداليات كثيرة مؤكدا أنه فى ضوء توجيهات و تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بأبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب المتواجدين والمشاركين دوليًا وقاريًا بدعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لرفع اسم مصر عاليا .

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