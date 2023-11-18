محامون سوريون يبحثون مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

يستعد فريق من المحامين السوريين لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده اتحاد المحامين العرب، مطلع الشهر الجاري، وفقا لما كشفته وكالة سبوتنيك الاخبارية.



وكشف نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، لوكالة الاخبار “سبوتنيك” عن "تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية".



وقال فارس: "يتم جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات".

وأوضح الفارس: "لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن".