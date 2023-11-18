عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامون سوريون يبحثون مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

يستعد فريق من المحامين السوريين لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده اتحاد المحامين العرب، مطلع الشهر الجاري، وفقا لما كشفته وكالة سبوتنيك الاخبارية.


وكشف نقيب المحامين في سوريا، الفراس فارس، لوكالة الاخبار “سبوتنيك” عن "تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية".
 

وقال فارس: "يتم جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات".

وأوضح الفارس: "لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن".

اتحاد المحامين العرب احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الصهيوني الجيش الإسرائيلي الشعب الفلسطيني العدل الدولية جرائم حرب حق الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

أرقام مرعبة لـ ضحايا الجرائم الإسرائيلية من العاملين بقطاع الصحة في غزة

صور الأقمار الصناعية تظهر حشوداً تحاول الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة

300 ألف متظاهر في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بـ لندن

المجر: بروكسل تدق آخر مسمار في نعش الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تشيد بـ «الشرطي الضحية» في حادث إطلاق النار في نيو هامبشاير

جيش الاحتلال يعلن مقتل 6 ضباط جدد بمعارك برية في غزة

حزب الله ينشر فيديو يوثق إسقاط مسيرة إسرائيلية خرقت أجواء لبنان.. شاهد

القسام تعلن فقدها الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين

ترشيحاتنا

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

طبيب ألماني|بعد 8 جراحات دقيقة.. الخطيب يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ