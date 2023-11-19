ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية داخل مخزنين بأسيوط

تمكنت حملة تموينية مفاجئة من ضبط 4320 زجاجة زيت و 10740 كيس مكرونة و كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق داخل مخزنين بمركز منفلوط في أسيوط.



وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية، قمنا بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط استهدفت مخزنين بمركز منفلوط.

وأشار حماد إلى أنه شارك في الحملة أمجد الفونس مدير إدارة منفلوط التموينية ومأموري الضبط القضائي بالإدارة

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط ان الحملة أسفرت عن ضبط 360 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 4320 زجاجة و 537 كرتونة مكرونة تموينية بإجمالي 10740 كيس و 1800 كيلو أرز و 560 كيلو سكر، و 160 كيلو دقيق و 7 كرتونة شاي بإجمالي 3360 باكو شاي و 35 كرتونة جبنه بإجمالي 945 علبة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

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