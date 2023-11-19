عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية داخل مخزنين بأسيوط

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية داخل مخزنين بأسيوط

تمكنت حملة تموينية مفاجئة من ضبط 4320 زجاجة زيت و 10740 كيس مكرونة و كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق داخل مخزنين بمركز منفلوط في أسيوط.


وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية، قمنا بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط استهدفت مخزنين بمركز منفلوط.

محافظ أسيوط يستقبل وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط لبحث تفعيل المشاركة المجتمعية

محافظ أسيوط: لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين

وأشار حماد إلى أنه شارك في الحملة أمجد الفونس مدير إدارة منفلوط التموينية ومأموري الضبط القضائي بالإدارة 
وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط ان الحملة أسفرت عن ضبط 360 كرتونة زيت تمويني  بإجمالي 4320 زجاجة و 537 كرتونة مكرونة تموينية بإجمالي 10740 كيس و 1800 كيلو أرز و 560 كيلو سكر، و 160 كيلو دقيق و 7 كرتونة شاي بإجمالي 3360 باكو شاي و 35 كرتونة جبنه بإجمالي 945 علبة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

IMG-20231118-WA0030
IMG-20231118-WA0030
IMG-20231118-WA0029
IMG-20231118-WA0029
IMG-20231118-WA0032
IMG-20231118-WA0032
IMG-20231118-WA0031
IMG-20231118-WA0031
IMG-20231118-WA0034
IMG-20231118-WA0034
IMG-20231118-WA0033
IMG-20231118-WA0033
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مديرية تموين أسيوط السلع التموينية حملة تموينية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يلتقي 400 رائدة ريفية تابعة للتضامن الاجتماعي

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

علاج الكسل في العبادة.. عليك بهذه الأمور فورا

بعد الفاخورة.. الأونروا: قصف إسرائيلي استهدف العشرات في مدرسة أخرى تابعة لنا

شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية .. اعرف آخر موعد

حكاية مأساوية جمعت بينهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ