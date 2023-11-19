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رئيس التحرير
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رياضة

حكاية مأساوية جمعت بينهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

صدى البلد

حالة من الجدل سببها حسام حسن نجم منتخب السابق، بسبب تصريحاته الصادمة للمفاضلة بين لاعبين أحدهما مرتقب تعاقد نادي الأهلي معه قريبا.

كانت البداية بتصريحات حسام حسن، وحديثه عن النادي الأهلي بأنه لا يحتاج للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة.

جدل بسبب رأي حسام حسن 

ولم يكتف بذلك، بل عقد مقارنة بين اللاعبين، وقال إن محمد هاني يتفوق عليه دفاعيا، واستكمل في تصريحاته الصادمة عبر قناة “إم بي سي مصر”، بأن هاني أصغر سنا وكل ما ينقصه الحصول على الثقة فقط.

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وفي تصريحاته التلفزيونية، أعرب حسام حسن عن عدم رغبته في التطرق إلى قضية عمر كمال، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب حول تعرضه للظلم بسبب توظيفه في مركز الظهير الأيمن. 

وأشار حسن إلى أن عمر كمال يلعب الآن فقط في هذا المركز مع منتخب مصر، ويسأل نفسه عما إذا كانت رؤيته خاطئة فيما يتعلق بموقعه المناسب.

وأضاف حسن أن عمر كمال كان يلعب في مركز الجناح، وقد قرر تحويله إلى مركز الظهير الأيمن للاستفادة القصوى من قدراته، وتم تحقيق هذا الهدف بنجاح.

وأوضح أن محمد هاني يعاني من نقص الثقة، وأن الجانب النفسي يؤثر عليه بشكل كبير، وبغض النظر عن حالته الجيدة، فإنه يتم استبداله بلاعب آخر. وبناءً على رأيه، فإن إمكانيات محمد هاني تفوق عمر كمال عبدالواحد من الناحية الدفاعية. 

وأكد أن محمد هاني يتمتع بالقوة والسرعة وهو أصغر سنًا من عمر كمال، وبالتالي، فإن النادي الأهلي لا يحتاج إلى خدمات عمر كمال.

الأهلي بين محمد هاني وعمر كمال

لكن هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، حيث يتباين الرأي حول مدى صحة تقييم حسام حسن للعبين ومقارنتهما، خاصة بعدما رحبت إدارة النادي الأهلي بإمكانية انضمام عمر كمال عبد الواحد، كجزء من صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على الرغم من مشاركة خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، في فترات قليلة مؤخرًا وعدم ضمه ضمن حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، فإن وجود محمد هاني في الجبهة اليمنى وعودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة، بالإضافة إلى وجود عدة لاعبين في مركز قلب الدفاع مثل محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي، جعلت مشاركة عبد الفتاح محدودة.

في سياق آخر، سيجتمع مسؤولو النادي الأهلي مع المدير الفني مارسيل كولر في الساعات القادمة للتعرف على موقفه من طلب حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

طلب الحارس الشاب الموافقة على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية بناءً على رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وذلك بسبب صعوبة حصوله على فرصة تواجده في الفريق الأحمر بوجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

النادي الأهلي تصريحات حسام حسن حسام حسن

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