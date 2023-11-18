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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يستعين بـ جماهير الأهلي بعد استبعاده من معسكر المنتخب

امام عاشور
امام عاشور

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جمهور المارد الأحمر، حيث نشر صورة لهم في المدرجات، عبر حسابه على موقع تبادل الصور «إنستجرام».

ونشر إمام عاشور صورة عبر ستوري «إنستجرام»، يظهر فيها جمهور الأهلي واللاعب متوجه لهم، مع الإشارة بيده على شكل قلب، بالإضافة إلى النسر؛ الذي يشير إلى شعار الأهلي، في تعبير عن حبه واحترامه لهم".

ومن ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة أمام ميدياما الغاني، في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، السبت 25 نوفمبر، في التاسعة مساء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كلًا من: الأهلي - ميدياما الغاني- يانج أفريكانز التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري.

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رسالة لجماهير الاهلي امام عاشور استبعاد إمام عاشور البرتغالي روي فيتوريا معسكر المنتخب

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