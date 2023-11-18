الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

كشف فرج عامر عن مفاجأة كبيرة حول مصير الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "علي معلول اختار ان يخرج اعارة للخليج بعد بطولة كأس العالم للأندية في السعودية الي نهاية عقده مع الاهلي"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.