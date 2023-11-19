أزمة السكر.. رئيس الشعبة: مفتعلة من التجار.. والتموين: نوفره بـ27 جنيها

شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية، أزمة في السكر وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها، مما أدى إلى اقبال الكثير من المواطنين على المنافذ والمحال التجارية لشراء أكبر كميات من السكر خوفا من انعدامه أو ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة والذي أدى بدوره إلى احتكار التجار للسلعة ورفع أسعارها بشكل غير مبرر.

اسعار السكر

موعد انخفاض اسعار السكر

فيما يترقب الكثير موعد انخفاض أسعار السكر وحل الأزمة وتوفيره في الأسواق نظرا لأنه يُعد من السلع الأساسية داخل كل البيوت المصرية، وسط محاولات وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الوضع وتخفيض سعر السكر.

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات: إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار .

وكشف الفندي في تصريحات إعلامية، أن موعد انفراج الأزمة بات قريبا حيث أن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الازمة في الأسوق وستتوفر السلعة بشكل كاف في الأسواق خلال أيام من اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث أن مصر لدها احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر من السكر.

القبض على تجار السوق السوداء

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

جاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة، محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد باضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية بحبس أطنان من سلعة السكر، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري لتحقيق أرباح طائلة.

وبناء على ما سبق، تم ضبط عددٍ من المتهمين مرتكبي تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

السكر

ما مخزون السكر في مصر؟

وفقا للتقارير الصحفية، فإن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي.

وأرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.