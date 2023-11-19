فرج عامر: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في غاية الصعوبة لسببين

حذر فرج عامر رئيس نادي سموحة، من أجواء مباراة المنتخب القومي لكرة القدم أمام منتخب سيراليون التي تقام الثالثة عصر اليوم، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب فرج عامر: مباراة المنتخب القومي لكرة القدم اليوم الثالثة عصرا أمام منتخب سيراليون في غاية الصعوبة للحالة السيئة لملعب المباراة ولغياب الأمن في ليبيريا، تريزيجيه، وحمدي فتحي سوف يبدآن المباراة علي حساب عمر مرموش ومروان عطية.

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا أول أمس الجمعة، لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.