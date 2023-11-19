سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2700 جنيه للبيع و 2720 جنيه للشراء و ذلك في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 19-11-2023

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد؛ داخل محلات الصاغة متضمنة بذلك معظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

ومع انتهاء معاملات أمس السبت؛ والتي أظهرت صعودا للمعدن الأصفر بمقدار 30 جنيها على الأقل في الجرام الواحد .

عيار 24

وسعر أعلي أعيرة الذهب وهو سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2314 جنيه للبيع و 2331 جنيه للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 نحو 1800 جنيه للبيع و 1813 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 95.97 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع عالمي

ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.

وسجل الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار ، وقد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن تباطؤ ضغوط التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي أدي إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، مما وفر زخمًا جديدًا للذهب.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.

أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأسبوعية فأظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف والتوقعات عند 221 ألف.

على الرغم من إنهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.

خلال الأسبوع انخفض الدولار بشكل كبير بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات أن الفيدرالي لن يقدم على رفع الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 11 أسبوع.

من جهة أخرى، انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%.

وأشار تحليل جولد بيليون، إلى أن كل هذه العوامل ساعدت الذهب على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ولكن يبدوا أن السوق يحتاج إلى حافز جديد حتى يستطيع اختراق المستوى 2000 دولار والاستقرار فوق هذا المستوى، وقد يجد هذا الحافز من المزيد من التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

وقد يجد الذهب الحافز من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.

أزمة الديون في الولايات المتحدة ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأدوات التي يمكنها استخدامها لتحمل الكثير من الديون، لذلك فمن غير المرجح أن نشهد أزمة في أي وقت قريب، ولكن المخاوف وحده وعدم اليقين كافي للتأثير بشكل إيجابي ولو محدود على أسعار الذهب.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى مؤشر السلع المعمرة وطلبات اعانات البطالة الأسبوعية، وقد تساهم هذه البيانات في توضيح الصورة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

وبداية الأسبوع الماضي قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.

وأشارت الوكالة، إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه قد تم الموافقة على مشروع قانون يعمل على تجنب الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي كان مقرر أن يحدث غداً، وذلك بعد أن تم الموافقة بأغلبية الأعضاء على قانون جديد يمد فترة التمويل، بموجب القانون الجديد سيتم مد عملية تمويل الحكومة الأمريكية حتى يوم 19 يناير وقد تمتد إلى 2 فبراير

استقرار أسبوعي

ومع اختتام تعاملات الأسبوع الماضي، استقرت أسعار الذهب لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ‏مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏



واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1980.13 دولارا بعد أن ‏ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% هذا الأسبوع.‏



وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏



وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏



وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو أيار من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏



ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأوقية، في ‏حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 895.95 دولار. وارتفع كلاهما 6.7% هذا ‏الأسبوع. وربح البلاديوم 1.4% إلى 1052.56 دولار للأوقية.‏

توقعات الذهب



واتفقت «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إتاحة الاستثمار من خلال صندوق az gold عبر المنصة.

قال سعيد امبابى، رئيس منصة آي صاغة، في تصريحات له اليوم أنه سيتاح الاستثمار رسميا بداية من العام القادم.

وأوضح أن الاستثمار فى صندوق ازى جولد من خلال شراء وثائق إستثمار، بقيمة 11.44جنيها للوثيقة الواحدة بحد ادني 100 وثيقة للعملية الواحدة بالإضافة الى شراء السبائك الذهبية

وكشف امبابي عن تطوير المنصة لتشمل طرفى المعادلة التاجر والعميل مع زيادة عمليات تحميل التى لم تقتصر على محلات الذهب ولكنها شلمت العملاء مما شجع الشركة إلي تحويل "اي صاغة" من تطبيق إلي منصة شاملة لتداول الذهب تتضمن عرض مشغولات ذهبية.

وأشار إلي المنصه تمنح العميل حرية إختيار القطعة من بين الأوزان والأشكال حسب قدرته الشرائية دون عناء الذهاب لمحلات الصاغة .

قال إمبابي، أن المنصة تتيح عرض جميع مشغولات محال الذهب حتى يتمكن العميل من مقارنة أسعار المحلات المختلفة بما يشكل سوقا حرا للذهب، لافتاً إلي المنصة تحولت"إلي سوق حر "

وأكد أن المشغولات المعروضة موثقة بدمغ مصلحة الدمغة والموازين بعيار ووزن سليم، ويستطيع العميل الشراء اون لاين عبر المنصة بعد التأكد من مطابقة القطعة التي تعاقد عليها مع المعروضة عبر المنصة، ما يغلق الباب أمام عمليات الغش والتلاعب.



وكشف إمبابي أن المنصة تستهدف التوسع في التداول الإلكتروني للفضة والماس بجانب الذهب ، ويستطيع العميل شراء القطعة التي يرغب بها بضغطة زر واحدة



وقال إن عمليات تحميل البرنامج بلغ 375 ألف عملية وبلغ عدد المستخدمين 4.5 مستخدم ، وبلغت عدد الزيارات 65 مليون زيارة منذ يناير الماضي وحتي الآن.

وقال أن عمليات تحميل البرنامج ٣٧٥ ألف عملية من المستهدف ان تصل إلي نصف مليون عملية تحميل خلال العام المقبل بينما بلغ عدد مستخدمى المنصة ٤.٥ مليون مستخدم .كما بلغت عدد زيارات المنصة ٦٥ مليون زيارة منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وأشار إلي زيادة عدد التجار المشتركين فى المنصة إلى 174 تاجر منذ إطلاق المنصة بعد انضمام 20 تاجراً جديداً خلال العام الحالى.

وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالشراء والبيع عبر المصنعة 2500 عميل خلال 2023 ، من تصل 10.7الاف عملية يمثلون إجمالي عدد العملاء بالمنصة ،

منوها إلي استهداف المنصة زيادة عمليات التحميل إلي نصف مليون عملية العام المقبل

ودعا إمبابي إلي ضرورة الاهتمام بتطوير قطاع الذهب فى مصر ، والاتجاه نحو التصدير للأسواق العالمية لتوفير حصيلة من النقد الأجنبي.

ولفت إلي أن مدينة الذهب مهمة ويجعل مصر مركز إقليمي للذهب فى العالم والأهم توفير العملة الصعبة من خلال التصدير خاصة مع تحسين المنتج للمصرى للخارج.خلال العام الجارى قامت ٣ شركات مصرية بالتصدير للسعودية والإمارات ،قامت شركة واحدة بتصدير ٤٤ كيلو .

وعن البورصة السلعية قال امبابى من يضع أسعار الذهب ف البورصة السلعية مشيرا إلى انها مازالت فى البداية وصعب تقييمها.

وأكد حاجة سوق الذهب لمناخ مستقر في أسعار الدولار والذي يوثر علي الأسعار ، مشيراً إلي إرتفاع شعار الذهب خلال الفترة الي 2800 جنيها التذبذب في العملة الخضراء.