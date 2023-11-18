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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-11-2023

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 محليًا  بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب محليا وعالميا متأثرا بالأزمات الجيوسياسية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-11-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم  :     2710 جنيهات

سعر الذهب عيار 24 اليوم :    3097 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم :    2323 جنيها

سعر الذهب عيار 14 اليوم :    1807 جنيهات

سعر الجنيه الذهب اليوم :  21680 جنيها

سعر الذهب  قبل احتساب  مصنعية أو دمغة أو ضريبة

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,074 شراء 3,097
عيار 22بيع 2,818 شراء 2,839
عيار 21بيع 2,690 شراء 2,710
عيار 18بيع 2,306 شراء 2,323
عيار 14بيع 1,793 شراء 1,807
عيار 12بيع 1,537 شراء 1,549
الاونصةبيع 95,610 شراء 96,321
الجنيه الذهببيع 21,520 شراء 21,680
الكيلوبيع 3,074,286 شراء 3,097,143
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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