رئيس مدينة القصير يشرف على حملة إزالة للمخالفات في المناطق الشمالية

قاد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، حملة إزالة استهدفت تقسيم الحدائق والمناطق الشمالية، بمشاركة مدير الإدارة الهندسية والتخطيط ولجنة المتابعة بالوحدة المحلية.

وأكد رشاد أن الهدف من الحملة هو القضاء على أي مخالفات للبناء وتطبيق الاشتراطات الهندسية والقوانين الصادرة عن الدولة في هذا السياق. وأوضح أن المخالفات تشمل إقامة سور للمباني غير مسموح به في المسطحات الخضراء بطول 180 مترًا وشدات خشبية بتقسيم الحدائق بمساحة 200 متر وسلالم تتجاوز حدود خط التنظيم للمنازل في تلك المنطقة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود تنظيم البنية التحتية وضمان الامتثال للقوانين البنائية والهندسية، بهدف تحسين المظهر الحضري وتعزيز الالتزام بالتنظيم العمراني.