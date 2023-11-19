غدا.. "أوبرا دمنهور" تستضيف عرض العرائس "أكتوبر الذهبي"

تستضيف دار أوبرا دمنهور، في السادسة مساء غد /الاثنين/، عرض العرائس "أكتوبر الذهبي"، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الأحد/- أن عرض العرائس "أكتوبر الذهبي" يعكس حالة إنسانية تجمع عددًا من شخصيات العرائس المعروفة التي تروي قصصا عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار، ويتخللها مادة فيلمية مصورة.



وأشارت الأوبرا إلى أن عرض العرائس "أكتوبر الذهبي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين، وفكرة الدكتور أسامة محمد علي، كتابة كل من رحمة محجوب ومنار عز الدين ومحمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعي.