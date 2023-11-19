آداب القاهرة تعلن تفاصيل المسابقة الدينية للكليات

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة لحفظ القران الكريم وفهمه على مستويات كليات الجامعة للعام الجامعى 2023-2024.

مجالات التسابق

المستوى الأول

حفظ القران الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير

المستوى الثانىى

حفظ عشرين جزء مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير

المستوى الثالث

حفظ نصف القران مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير

المستوى الرابع

حفظ خمسة اجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة و التفسير

الجوائز

المستوى الأول

900 جنية لـ 10طلاب

المستوى الثانى

750 جنية لـ 10 طلاب

المستوى الثالث

600 جنية لـ 10 طلاب

المستوى الرابع

525 جنية لـ 10 طلاب

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة حرصت علي وضع خطة تدريبية من خلال مبادرة "يسر" لرفع كفاءة الجهاز الإداري بها، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الكفاءة الفردية، وتحقيق التميز المؤسسي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدًا أن الاهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوي أداء العاملين ومهاراتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد في مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة أليهم بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انشأت مكتبًا للاستدامة والذي يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.