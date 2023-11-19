مبابي يتخطي جريزمان ويدخل التاريخ بوصوله للمركز الثالث بين هدافي فرنسا

حقق كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أرقامًا تاريخية أمس بعد تسجيله هاتريك في فوز الديوك التاريخي على منتخب جبل طارق مساء أمس السبت.

سجل مبابي ثلاثية ليقود المنتخب الفرنسي لفوز كاسح على جبل طارق بنتيجة 14-0 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024". وحقق مبابي أرقامًا ملفتة، وتفوق على لاعبين كبار في تاريخ اللعبة.

وفيما يلي أبرز الإنجازات التي حققها:

ثالث هدّاف تاريخي لفرنسا

ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة الهدّافين التاريخيين لمنتخب فرنسا بكل البطولات برصيد 46 هدفًا، متخطيًا أنطوان جريزمان، ويحتاج إلى 5 أهداف لمعادلة رقم تيري هنري في المركز الثاني.

أكثر لاعب تسجيلًا في المباريات الرسمية

أصبح مبابي أكثر لاعب يسجل لمنتخب فرنسا في المباريات الرسمية بجميع البطولات برصيد 37 هدفًا، متخطيًا رقم تيري هنري.