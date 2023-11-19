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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب بتحديد الأحوزة العمرانية حتى ينجح قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار النائب، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.

وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.

مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى عمليات الهدم

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