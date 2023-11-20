صناعة النواب تناقش استراتيجية وزارة التخطيط حول تنويع مصادر التمويل

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا، اليوم الإثنين، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.

ويشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية هيكل الناتج المحلي لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت النائبة إيفيلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية ، وعدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة الصناع على إنشاء مصانع أعلاف قائمة على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

وأكدت إيفيلين متى فى طلب الإحاطة، أن مصانع أعلاف الأسماك غير متوافرة بناء علي أن المادة الخام لغذاء الأسماك تعتبر نوعية مستوردة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية ، وبالتالي هناك صعوبة في استمرارية المزارع السمكية أو تغذيتها علي مخلفات أخرى لا تعطي الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للسمك.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية ، وذلك لإنشاء مصانع أعلاف من خلال الاعتماد على الكورن فليكس كعلف للعجول.