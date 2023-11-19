عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الحرب على غزة والأمن القومي المصري" .. ندوة ينظمها حزب الأحرار الدستوريين

صدى البلد

نظمت الأمانة العامة للقاهرة الكبري بحزب الأحرار الدستوريين ندوة تثقيفية، بعنوان (الحرب على غزة والأمن القومي المصري)، وذلك  بحضور العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، وعدد من أمناء اللجان والأعضاء بحزب الأحرار الدستوريين.

وأضاف محمد يكن الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين، أن  الندوة تناولت الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتأثير الأوضاع هناك على الأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل دعوات تهجير أهالي القطاع، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها  الإدارة المصرية.

وأشار "يكن"، أن الهدف من الندوة هو التعرف على آليات الحفاظ على الامن القومي، و كذلك تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال أمين بدر، أمين الأمانة العامة للقاهرة الكبري، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والمواقف المصرية واضحة برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، مشيرا إلي أن قمة القاهرة للسلام التى عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجت الجهود المصرية من أجل نقل الصورة الحقيقية للواقع المأساوى فى قطاع غزة إلى العالم أجمع.

من جانبه، قال أحمد مجدي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم للأمانة العامة للقاهرة الكبري، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لوقف الحرب على غزة، وفى الوقت الحالى أصبحنا نقطة استقبال لكل قادة الدول والزعماء، وصارت القاهرة حلقة الوصل فى المنطقة، مضيفا أن استقبال مصر للحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، أن مصر لديها أجهزة استخباراتية مصنفة علي مستوي العالم، ودعا إلي توسيع عملية الوعي لدي المجتمع وتشكيل الثقافة المجتمعية بقضايا الأمن القومي.

وأكد العميد محمد سمير، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر؛ حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تهدئة الأحداث في قطاع غزة خلال عامى 2021-2022، مشيرا إلي رد فعل الموقف المصرى الذي اتسم بالحسم وسرعة التفاعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة لجهود مصر مع مجموعة العمل العربية فى مجلس الأمن، لإيجاد وسائل ضغط دولية تجبر كيان الاحتلال،على التجاوب مع الرغبة المصرية فى فرض هدنة إنسانية، وفقًا لمقتضيات وبنود القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي ختام الندوة، توجه الحضور بتحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتسم بالحنكة، والحكمة، والقوة المستمدة من شخصية عسكرية أخلاقية، والذى شهدت الدولة المصرية فى عهده إنجازات عظيمة، وتنمية شاملة فى كافة ربوع البلاد، تمثلت فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030.

غزة الأحرار الدستوريين محمد يكن أمين بدر الامن القومى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

مخالفات البناء.. مجلس النواب يوافق على الحالات المسموح التصالح عليها والمحظورة| تفاصيل

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة الهجوم البري بجنوب غزة

مجلس النواب يوافق علي المدة المحددة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد مرور نصف ساعة.. القائم يحرم منتخب سيراليون من التعادل مع مصر

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ