العزيزي: النمو السكاني المتسارع يزيد الضغط على المياه والطاقة وموارد الغذاء بإفريقيا

قال محمد العزيزي، مدير عام شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، إن محور المياه ضمن برنامج نوفِّي، حصد اهتمام المؤسسات الدولية، حيث تم حشد تمويلات تخطت المستهدفات التي كنا نطمح إليها بحوالى 2.3 مليار دولار، بينما كان هدفنا هو جمع حوالى 1.6 مليار دولار.

وأضاف محمد العزيزي، مدير عام شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، أن النمو السكاني المتسارع يزيد من الضغط على المياه والطاقة وموارد الغذاء في أفريقيا، ومصر ليست بمعزل عن هذا الضغط.

وأشار محمد العزيزي، مدير عام شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن مصر تمتلك الحكمة، حيث أنها أكدت من خلال برنامج نوفِّي للربط بين الطاقة والمياه والغذاء، أن أهداف البلدان يمكن أن تتحقق، ويمكن تلبية احتياجات النمو لشعوبها.

محور المياه يتضمن 4 مشروعات

وتابع: أن محور المياه يتضمن 4 مشروعات، منها استخدام الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر، وإنشاء 5 محطات بقدرة 526 ألف متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، مما يساعد في سد فجوة المياه، ومشروعات توفير مياه الري بالطاقة الشمسية.

ولفت إلى أننا نسعى للدفع بالجهود الرامية إلى تنفيذ محطات التحلية، وتحديد المؤشرات المرجعية للتشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.