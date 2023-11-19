البيت الأبيض يحذر إسرائيل من التعرض للمدنيين النازحين جنوب غزة

حذر البيت الأبيض إسرائيل من شن عمليات هجومية في جنوب غزة حتى تتكيف مع مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا جنوبا وسط قتال عنيف في الشمال.

ومن المرجح أن ينتقل الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن قيادة حماس فرت أيضًا إلى الجنوب، إلى الجيب الجنوبي، وفقًا لنائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، الذي أضاف أن البلاد لديها 'الحق' في القيام بذلك، على الرغم من المخاوف الجدية. على الضحايا المدنيين.

وأضاف: 'نعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدماً حتى يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، هؤلاء المدنيين الإضافيين'، مضيفًا: 'سننقل ذلك إليهم مباشرة'.



وقال فاينر لبرنامج 'واجه الأمة' الذي تبثه شبكة سي بي إس إن على إسرائيل أن تتعلم من عملياتها في الشمال وتركز على 'حماية أكبر ومعززة لحياة المدنيين'.

واقترح فاينر 'تضييق نطاق القتال النشط' و'توضيح الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها هربًا من القتال' للمساعدة في تحقيق ذلك.

فيما يتعلق بمستقبل غزة ما بعد الحرب: قال فاينر إن السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية، 'يجب أن تكون جزءًا' من أي حل حكم مستقبلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب الأعمال العدائية الحالية - وهو أ وهو الاحتمال الذي عارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة.

وقال فاينر: “وجهة نظرنا هي أن السلطة الفلسطينية هي الممثل المؤسسي الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويجب أن تكون جزءًا من أي طريق للمضي قدمًا عندما يتعلق الأمر بالحكم في كل من غزة والضفة الغربية”.

لكن فاينر أقر بأن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات تتعلق بالشرعية أثناء عملها على التوصل إلى أي حل مستقبلي. وقال إن الحكومة الأمريكية ستساعد السلطة الفلسطينية على تعزيز 'شرعيتها' و'قدرتها على لعب هذا الدور المهم'.

تذكر: السلطة الفلسطينية هي هيئة حكومية منفصلة تعمل انطلاقا من الضفة الغربية، وقد تم تأسيسها كجزء من اتفاقيات أوسلو عام 1993، وهي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية شهدت تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل مقابل السلام. وعود بالدولة الفلسطينية المستقلة.

تقدم حماس – التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية – نفسها كبديل للسلطة الفلسطينية، التي اعترفت بإسرائيل وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها.