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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سابا تنعى عمتها: إنسانة قوية وروحك مرحة

نيكول سابا
نيكول سابا

حرصت الفنانة نيكول سابا على تقديم واجب النعي والعزاء لعمتها الراحلة، بعد ساعات من وفاتها، عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

 

ونشرت نيكول سابا صورا لها مع عمتها وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك يا عمتي وتكون روحك بالسماء .. كنتي انسانة قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنوّر..ما رح بعمري انسى ذكريات طفولتي لما ربّيتيني ولما الدّني كانت بالف خير ..الرحلة عم تخلص وكلّو عم بفلّ..سلّمي عالغوالي.. بحبّك".

 

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أكدت الفنانة نيكول سابا، انها ملتزمة بلون غنائي محدد وتحافظ عليه طوال الوقت.

 

وقالت نيكول سابا في تصريحات تلفزيونية: "أنا من زمان محافظة على لون غنائي محدد خاص بي وفي  فنانات كتير متلزمات باللون اللي بيقدموه، مثل نانسي عجرم من أكتر الفنانات اللي ملتزمة بلون أغانيها الموحد، وإليسا، ونجوى كرم، لازم يكون في هوية محافظين عليها بالغناء.

 

 

يذكر أن تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا خلال إحيائها حفلا غنائيا جماهيريا فى ختام عيد الاضحى على أضخم شواطئ العلمين الجديدة  بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات.


حضرت نيكول بكامل أناقتها بصحبة مدير اعمالها ال dj ياسر الحريري وتصاعدت الإثارة مع صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنيتها الجديدة "فيلينج كول " حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

 

 

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