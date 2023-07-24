نيكول سابا: ملتزمة بلون غنائي محدد

أكدت الفنانة نيكول سابا، انها ملتزمة بلون غنائي محدد وتحافظ عليه طوال الوقت.

وقالت نيكول سابا في تصريحات تلفزيونية: "أنا من زمان محافظة على لون غنائي محدد خاص بي وفي فنانات كتير متلزمات باللون اللي بيقدموه، مثل نانسي عجرم من أكتر الفنانات اللي ملتزمة بلون أغانيها الموحد، وإليسا، ونجوى كرم، لازم يكون في هوية محافظين عليها بالغناء.

يذكر أن تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا خلال إحيائها حفلا غنائيا جماهيريا فى ختام عيد الاضحى على أضخم شواطئ العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات.



حضرت نيكول بكامل أناقتها بصحبة مدير اعمالها ال dj ياسر الحريري وتصاعدت الإثارة مع صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنيتها الجديدة "فيلينج كول " حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت نيكول الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.



حرصت نيكول على توجيه تحية خاصة للجمهور من مختلف الجنسيات العربية معلفة: " ديما مصر بتجمعنا .. بس احنا كمان فى مدينة العلمين العالمية" .



وكانت مفاجأة الحفل مع تقديم نيكول لاستعراض أكثر اثارة لاغنيتها الجديدة " فيلنج كول" والتى تصدرت تريندات مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا وقدمتها مرتين تلبية لرغبات الجمهور وهى كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وإخراج ايلى فهد.

وظهر النجم يوسف الخال زوج نيكول سابا كضيف شرف بكليب "فيلنج كول" بمشاهد طريفة لفتت أنظار المشاهدين.