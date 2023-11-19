رئيس حكومة قطر يبدأ جولة لروسيا وبريطانيا لدعم وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، بدء رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء المقبل، جولة إلى روسيا وبريطانيا، ضمن جولة زيارات رسمية لحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان، اليوم الأحد، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيبدأ بعد غد الثلاثاء، جولة تشمل كلا من روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، ضمن جولة زيارات رسمية يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، إلى عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة".

وأوضح المتحدث أن "هذا التحرك يأتي باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية".

