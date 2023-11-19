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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام شيحة: مفوض حقوق الإنسان لديه قناعة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب

عصام شيحة، عضو المجلس
عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان تأخر في إدانة ما يحدث في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، مشددًا على أنه تقابل معه خلال زيارته لمصر، والمقابلة معه كانت خشنة جدًا وتحدثوا معه على دوره في هذه الأزمة، واستجاب للذهاب للحدود وزيارة المستشفيات.

 

وأشار "شيحة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المفوض السامي عاد من مصر برأي جديد بأن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم، موضحًا أنه بهذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجعلهم يتخذوا كافة الطرق لمحاكمة القادة الإسرائيلي على جرائم الحرب.

 

وتابع: نشعر بحزن شديد جدًا وهم في أروقة الأمم المتحدة والجميع يتحدث عن الإبادة الجماعية وقتل المدنيين ببساطة شديدة، منوهًا بأنه في النهاية تم الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان لتبني القضية الفلسطينية بشكل مؤسسي وتوثيق الجرائم وتوجيه إدانة لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة.

حقوق الإنسان عصام شيحة الأراضي المحتلة إسرائيل القضية الفلسطينية الأمم المتحدة

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