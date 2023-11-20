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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدير المنتخب الوطني عن استبعاد 3 لاعبين بلقاء سيراليون: اتق شر الحليم إذا غضب

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني من استبعاد ثلاث لاعبين بلقاء سيراليون.

 

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني: “اتق شر الحليم إذا غضب، فيتوريا مدرب مش طيب ولكن رجل احترافي”. 

 

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، على مباراتي الفراعنة ضد جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار تصفيات مونديال 2026، المقرر في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال فيتوريا، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "بدأنا بأفضل صورة مشوارنا نحو كأس العالم 2026.. انتصاران، 6 نقاط، 8 أهداف سُجلت دون أن نستقبل (أهدافًا)".

 

وأكمل: "كانت رحلة قاسية، لكنها كانت مجزية جدًا.. أصبحنا أقوى لمواجهة التحديات المقبلة بنفس العزيمة والوحدة.. الآن حان وقت مواصلة العمل والتطور.. أهنئ الجميع، هيا يا مصر".


وفاز منتخب مصر على جيبوتي بالقاهرة (6-0)، قبل أن يتغلب اليوم على سيراليون في ليبيريا (2-0)، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 6 نقاط.

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