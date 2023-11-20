فودة يتابع مع رئيس جهاز التعبئة العامة مؤشرات رضا المواطنين والسائح

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وذلك في إطار متابعة أعمال المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء.

و تم خلال الاجتماع متابعة الاستبيانات الخاصة بمؤشرات التنمية ورضا المواطن، وكذلك رضا السائح والبدو وتم أيضا بحث سبل التعاون فى مجال توثيق الاستبيانات بالإضافة إلى التعاون فى تحديد عينة ممثلة من المجتمع على مستوى المدن والمحافظة.

وكان أشاد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجهود فريق المرصد الحضري لرصد مؤشرات الأداء والرضا في كافة قطاعات التنمية المستدامة بالمحافظة

مؤكدا أنه رصد جهود فريق المرصد الحضري، الذي تسعى المحافظة من خلاله لرصد مؤشرات الأداء في كافة قطاعات التنمية المستدامة بالإضافة إلى رصد مؤشرات الرضا للمواطن على كافة الخدمات من بنى تحتية أساسية وخدمات حكومية و أيضًا مؤشرات رضا السائح في ظل التحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء والسعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030

ويعمل فريق عمل المرصد الحضري بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستكمال أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ورصد المؤشرات وتحليلها وعرضها على متخذي القرار.

التعبئة والاحصاء

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