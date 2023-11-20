48 وفاة.. الصحفيون يدفعون ثمنا باهظا في حرب إسرائيل على غزة

أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى خسائر فادحة في صفوف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وهو الشهر الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة منذ بدء جمع البيانات في عام 1992، وفقا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين.

حتى 20 نوفمبر، كشفت النتائج التي توصلت إليها لجنة حماية الصحفيين عن صورة قاتمة:

إجمالي الوفيات: تأكد مقتل 48 صحفياً وإعلامياً.

الجنسيات: من بين الضحايا 43 فلسطينيا، 4 إسرائيليين، ولبناني واحد.

الإصابات: تم الإبلاغ عن إصابة 9 صحفيين.

مفقود: تم الإبلاغ عن فقدان 3 صحفيين.

الاعتقال: تم الإبلاغ عن اعتقال 13 صحفياً.

أحد الضحايا البارزين هو بلال جاد الله، مدير بيت الصحافة في فلسطين، وهي منظمة غير ربحية تدعم تطوير وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة. وقد فقد حياته في غارة جوية إسرائيلية على سيارته في غزة يوم الأحد، كما ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وفقا للجارديان، تؤكد الخسائر غير المسبوقة التي لحقت بالصحفيين التحديات الجسيمة التي يواجهها الإعلاميون الذين يغطون الصراع.

ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، تؤكد بيانات لجنة حماية الصحفيين على الحاجة الملحة لزيادة حماية الصحفيين والالتزام بالحفاظ على دورهم الأساسي في تغطية الصراعات والأزمات.