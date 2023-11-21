أول تحالف بحثي في الإمارات لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام

أعلنت مؤسسات وشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها عن إطلاق تحالف "إير- كرافت" الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF".

وتتزامن هذه المبادرة مع عام الاستدامة في الدولة ، ومؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل الذي تستضيفه دبي حاليا .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يُعدّ تحالف "إير- كرافت، أو "مركز الإمارات العربية المتحدة لتقنيات وقود الطيران المتجددة والمتقدمة"، أول مبادرة من نوعها تجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في "ساف"، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية. وسوف يتعاون هذا الكونسورتيوم، ومقره دولة الإمارات مع الكيانات الدولية ذات الصلة ويرحب بمشاركاتها في جهود التطوير. ويحظى "إير- كرافت" بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية .

و تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل المنعقد حاليا بدبي ،وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28.

و أوضح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المبادرة تحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لدورها الفاعل في دعم إزالة الكربون من قطاع الطيران، مما يساعد على جعله مرناً ومستداماً في المستقبل.

وقال:" إن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يكتسب أهمية قصوى بفضل ما يمتلكه من مقومات جعلت منه مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودوره الحاسم في جهودنا الطموحة للوصول لمستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأنه في سبيل تحقيق التزام الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، لا بد من خفض الانبعاثات في جميع المجالات، لا سيما قطاع الطيران".

من جانبه قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ،رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: "إن اطلاق المبادرة خلال أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الطيران والوقود البديل في دبي. يُترجم التزام دولة الإمارات بتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، من خلال الربط بين الأطراف المعنية من جهات حكومية والقطاع الخاص والأكاديميين لتعزيز التعاون المشترك وإحراز تقدم ملموس في هذا المسار، وذلك بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050".

ونوه بأن هذا التحالف يعد الأكبر والأول من نوعه في صناعة وقود الطيران المستدام، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي كبير من خلاله".