عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أول تحالف بحثي في الإمارات لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام

وقود الطيران المستدام
وقود الطيران المستدام

أعلنت مؤسسات وشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها عن إطلاق تحالف "إير- كرافت" الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF".

وتتزامن هذه المبادرة مع عام الاستدامة في الدولة ، ومؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل الذي تستضيفه دبي حاليا .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يُعدّ تحالف "إير- كرافت، أو "مركز الإمارات العربية المتحدة لتقنيات وقود الطيران المتجددة والمتقدمة"، أول مبادرة من نوعها تجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في "ساف"، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية. وسوف يتعاون هذا الكونسورتيوم، ومقره دولة الإمارات مع الكيانات الدولية ذات الصلة ويرحب بمشاركاتها في جهود التطوير. ويحظى "إير- كرافت" بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية .

و تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل المنعقد حاليا بدبي ،وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28.

و أوضح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المبادرة تحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لدورها الفاعل في دعم إزالة الكربون من قطاع الطيران، مما يساعد على جعله مرناً ومستداماً في المستقبل.

وقال:" إن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يكتسب أهمية قصوى بفضل ما يمتلكه من مقومات جعلت منه مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودوره الحاسم في جهودنا الطموحة للوصول لمستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأنه في سبيل تحقيق التزام الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، لا بد من خفض الانبعاثات في جميع المجالات، لا سيما قطاع الطيران".

من جانبه قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ،رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: "إن اطلاق  المبادرة خلال أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الطيران والوقود البديل في دبي. يُترجم التزام دولة الإمارات بتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، من خلال الربط بين الأطراف المعنية من جهات حكومية والقطاع الخاص والأكاديميين لتعزيز التعاون المشترك وإحراز تقدم ملموس في هذا المسار، وذلك بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050".

ونوه بأن هذا التحالف يعد الأكبر والأول من نوعه في صناعة وقود الطيران المستدام، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي كبير من خلاله".

الامارات وكالة انباء الامارات كرافت اير تحالف منظمة الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفجرها: أحمد فتوح لن يجدد للزمالك

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا على هذه الطرق.. الطقس ليلا مائل للبرودة

دعاء سعة الرزق مجرب ومستجاب.. أدركه بآية قرآنية و8 كلمات قبل الفجر

اللواء سمير فرج: إسرائيل فشلت في تحقيق أي أهداف عسكرية داخل غزة

اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»

رسميا.. تعديل موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ